Conte in pole per il dopo Zidane al Real Madrid. Sull’ex tecnico dell’Inter ci sono però anche Tottenham e Paris Saint-Germain

Il mosaico sembra comporsi in maniera netta e definita: con l’addio di Conte e l’imminente arrivo di Inzaghi sulla panchina dell’Inter, il calciomercato in entrata e in uscita diventerà incandescente. E proprio sul fronte uscite potrebbe esserci un’altra delusione in arrivo: Lukaku, infatti, potrebbe verosimilmente essere la prima richiesta di Conte, in pole per la panchina del Real Madrid, a Florentino Perez. Sull’ex tecnico nerazzurro ci sono anche Tottenham e Paris Saint-Germain, quest’ultimo considerato il possibile addio di Pochettino (a sua volta in vantaggio per la panchina degli ‘Spurs’, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno), ma le ‘Merengues’ sono ovviamente la destinazione maggiormente gradita dal salentino e al momento pure quella più probabile a meno che nella corsa al post Zidane non la spuntino uno tra Raul, Xabi Alonso e il sopracitato Pochettino.

Calciomercato Inter, Lukaku con Conte al Real: ecco le cifre

Lukaku potrebbe aver voglia di ‘seguire’ Conte al Real, raccogliendo magari l’eredità di Benzema. Non impossibile un addio del francese destinazione PSG, con Zidane… L’Inter ha fatto sapere che valuta il belga sui 120 milioni di euro, a tale cifra infatti riuscirebbe a fare una super plusvalenza da circa 75 milioni visto che a bilancio ora ‘pesa’ intorno ai 45 milioni. Da capire, quindi, se il Real potrà o meno spingersi fino a tanto.