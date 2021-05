Calciomercato Inter: Matias Vecino ha il futuro in nerazzurro in bilico ma il nuovo tecnico Simone Inzaghi potrebbe cambiare le cose

Matias Vecino, causa anche il brutto infortunio al ginocchio, con Antonio Conte ha avuto poco minutaggio ed è probabile che sul mercato possa essere uno dei sacrificati sul mercato a causa delle difficoltà economiche dell’Inter che spingeranno Marotta e colleghi a fare delle scelte: tuttavia, con Inzaghi il sacrificato sarà Stefano Sensi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Brozovic spara alto | Regalo per la Champions

Calciomercato Inter, Inzaghi estimatore di Vecino

Simone Inzaghi è un estimatore di Vecino, tanto che lo voleva alla Lazio, per questo potrebbe spingere per una sua conferma. Una conferma che può sancire l’addio di Stefano Sensi.

LEGGI ANCHE>>> Interlive.it | Hakimi al PSG: i dettagli dal prezzo ai motivi della cessione

A bilancio l’ex Sassuolo pesa 15 milioni di euro e piace a tanti club in Italia, alla Fiorentina di Gennaro Gattuso su tutti, e in Spagna. Il centrocampista in questa stagione ha deluso decisamente le aspettative tra infortuni vari e poche partite giocate in cui, effettivamente, non è riuscito a fare la differenza.

Christian Camberini e Raffaele Amato