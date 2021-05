Contatto telefonico tra Simone Inzaghi e Romelu Lukaku. L’Inter non vuole privarsi del belga, però anche per lui dipenderà dal mercato. Doppio pericolo

L’ultima ‘velina’ societaria dice questo: Simone Inzaghi ha telefonato a Romelu Lukaku dicendogli che il progetto rimane importante e che lui sarà al centro di esso. Il club nerazzurro fa sapere inoltre che non ha alcuna intenzione di privarsi del bomber belga, insieme a Conte ‘simbolo’ dello scudetto. Noi aggiungiamo che, anche per il classe ’93 di Anversa, dipenderà dal mercato visto che al momento l’Inter non può davvero considerare nessun giocatore incedibile, con la possibile per non dire probabile partenza di Hakimi che non risolverebbe certo tutti i guai. Fronte Lukaku, poi, arrivano notizie importanti e purtroppo negative per i tifosi interisti. Stando al ‘Daily Mail’ il Chelsea vuole provare a riprenderselo. Tuchel ha fatto soprattutto il nome del numero 9 nerazzurro per rinforzare il reparto avanzato e Abramovich è disposto ad accontentarlo dopo la conquista della Champions a scapito del City di Guardiola.

Calciomercato Inter, 120 milioni per Lukaku: c’è anche il pericolo Real

Quanto costa Lukaku? Più o meno indirettamente l’Inter ha fatto sapere che servirebbe una proposta shock per il via libera alla cessione del suo leader tecnico e di spogliatoio. Vale a dire 100-120 milioni di euro, cifre che le consentirebbero di registrare una maxi plusvalenza da 70-75 milioni. Per Lukaku si parla pure di Real Madrid, qualora il suo ‘mentore’ Conte dovesse sedersi sulla panchina delle ‘Merengues’. Staremo a vedere.