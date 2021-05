Calciomercato Inter: il futuro di Radja Nainggolan è ancora in bilico anche se pende fortemente verso la permanenza a Cagliari. I dettagli

Radja Nainggolan è ancora in bilico tra il ritorno all’Inter e la permanenza, questa volta a titolo definitivo, al Cagliari. Questo perché, ormai, è fuori dal progetto tecnico dei nerazzurri. In più, considerate le difficoltà economiche del club, una sua cessione sarebbe ideale dato che attualmente pesa a bilancio quasi 10 milioni di euro. L’INter potrebbe pensare, quindi, di cederlo per arrivare a Nandez. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Nainggolan lascia | Nandez primo regalo ad Inzaghi

Radja Nainggolan molto probabilmente lascerà Milano a titolo definitivo l’Inter per chiudere così la sua carriera al Cagliari. O, perlomeno, questa è la speranza del centrocampista belga e del club sardo dato che non c’è ancora niente di certo. Per riuscire a trovare un’intesa con i nerazzurri, infatti, nelle ultime settimane si era insistentemente ipotizzato uno scambio con il giovane Landinetti.

Adesso però, Marotta e colleghi pensano a regalare il primo rinforzo a Simone Inzaghi: Nahitan Nandez. Il giocatore uruguaiano che in passato è stato accostato anche alla Roma e al Leeds di Marcelo Bielsa, secondo il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe approdare alla ‘Beneamata’ che metterebbe sul piatto il cartellino di Radja Nainggolan e diversi milioni di euro (c’è anche da considerare la clausola rescissoria del sudamericano di 35 milioni).