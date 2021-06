Inter: un ex giocatore della Nazionale danese si esprime sull’addio di Antonio Conte dai nerazzurri e sul futuro di Christian Eriksen

Mads Junker, opinionista televisivo per ‘TV2 Sport’, ha commentato l’addio all’Inter di Antonio Conte spiegando come secondo lui la partenza del tecnico leccese metta in difficoltà anche Christian Eriksen:

LEGGI ANCHE>>>Inter, ricoverato in ospedale causa Covid | Annuncio social

“Adesso c’è incertezza per lui. Conte si è affezionato a Eriksen, e non va mai bene quando va via un allenatore che crede in te. È un momento incerto per Christian. La situazione può sempre cambiare con un nuovo allenatore”.