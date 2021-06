L’Inter è molto interessata a un talento portoghese in scadenza di contratto col Leicester. Due ostacoli frenano il colpo a costo zero

Considerato uno dei migliori talenti del panorama europeo oltre che una grande ‘occasione’ di calciomercato. Stiamo parlando di Sidnei Tavares, polivalente centrocampista portoghese classe 2001 in forza al Leicester. Il 19enne ha già debuttato in prima squadra nelle gare di Premier contro Burnley e Brighton nonché in Europa League nel match di ritorno dei sedicesimi contro lo Slavia Praga. In scadenza di contratto a fine giugno, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Interlive.it il numero 50 delle ‘Foxes’ piace molto all’Inter, nella fattispecie al vice Ds Baccin. CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, anche Milan e Napoli interessate a Tavares

Due ostacoli frenano il club targato Suning nella corsa a Tavares, un affare eventualmente a costo zero. La concorrenza di diversi club, anche italiani come Milan e Napoli, e ovviamente l’impossibilità da parte della dirigenza di muoversi sul fronte entrate con una certa decisione prima di aver iniettato liquidità nelle casse e sistemato un po’ il bilancio.