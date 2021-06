Emerson Royal sarebbe il preferito dall’Inter per rimpiazzare Hakimi, destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain

Stando a indiscrezioni di calciomercato l’Inter valuta soprattutto Emerson Royal per il dopo Hakimi. Il terzino marocchino è destinato all’addio e al trasferimento al Paris Saint-Germain, con l’operazione che dovrebbe concludersi tra i 70 e gli 80 milioni di euro bonus inclusi. Per il brasiliano, invece, occorrerebbero sui 25-30 milioni e non è escluso che i blaugrana possano provare a inserirlo nel possibile rilancio per Lautaro Martinez. Vedremo, intanto il Barça ha ufficialmente annunciato di aver esercitato il diritto di riscatto concordato con il Betis, dove il classe ’99 ha militato nell’ultimo anno e mezzo.

Calciomercato Inter, da Florenzi a Nandez: gli altri nomi per il post Hakimi

Il Betis pare abbia diritto ora al 20% sulla futura rivendita, con ciò che potrebbe spingere il Barça a chiedere più soldi per il terzino. Ecco perché Marotta e soci valutano piste alternative, meno costose perlomeno fronte cartellino: i nomi sono quelli di Florenzi, Zappacosta e Nandez (che quest’anno si è ben adattato sulla corsia di destra). Stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ ha lanciato anche Marusic della Lazio, ma per come è finita tra Inzaghi (domani prevista l’ufficialità del suo sbarco all’Inter) e Lotito si fa fatica a immaginare una trattativa tra i nerazzurri e il club biancoceleste.