Per ogni tifoso dell’Inter, il 2020/21 verrà ricordato come una stagione davvero indimenticabile grazie alla conquista del 19° scudetto. Non è da meno Paolo Bonolis, tifoso da sempre della ‘Beneamata’. Famosissimo per essere un presentatore e ideatore di tanti show televisivi, ultimo non per numero di importanza ‘Avanti un altro’, in esclusiva ai microfoni di Interlive si è espresso proprio sulla conquista dello scudetto, ma anche sull’addio di Antonio Conte e sui piani futuri del club. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Inter, Bonolis: “Situazione complicata, ma i grandi dirigenti si vedono soprattutto nelle difficoltà”

– Grandi festeggiamenti per lo scudetto. Nel 2010 a Siena provò le solite emozioni?

“Grandi emozioni, ma diverse. Tendo ad invecchiare, quindi magari 11 anni fa vivevo tutto con più entusiasmo e questa volta ho vissuto il successo con più moderazione. E’ normale. E’ stato comunque bello e piacevole vivere in quel modo l’ultima giornata di campionato (Inter-Udinese, ndr). La gioia, più che mia solamente, era quella di vivere tutto questo con mio figlio”.

– Addio Conte: cos’ha pensato quando lo ha scoperto?

“Ho pensato che siamo come la tela di penelope, costruiamo di giorno e distruggiamo di notte. Così nel passato, e così siamo adesso”.

– Futuro: dal possibile addio di Achraf Hakimi all’ingaggio di Simone Inzaghi per la panchina, come vede l’Inter?

“E’ tutto da vedere, dobbiamo capire come Marotta e Ausilio saranno in grado di gestire una situazione che è piuttosto complessa perché Suning si è trovato a dover affrontare una doppia difficoltà: la prima, dovuta al Covid-19. E in secondo luogo si è trovato di fronte l’impossibilità di investire per volontà del governo cinese. Questo ha bloccato parecchio le ambizioni della famiglia Zhang. E’ più che normale che tutto ciò accada”.

Se uno non vuole capirlo, può non capirlo ma le cose stanno così. Bisogna fare buon viso a cattivo gioco. Credo comunque che l’abilità e la qualità della dirigenza debba venire a galla soprattutto nelle difficoltà. Fare una squadra ottima con centinaia di milioni di euro riesce a tutti. Devi essere bravo nei momenti di difficoltà. Ma non ho dubbi che da Marotta a Inzaghi tutti faranno un gran lavoro. Poi dipende, non tutti vendono e non tutti comprano, e anche noi tifosi abbiamo il vizio di fare mercato con i soldi degli altri…”, ha concluso Bonolis.