La missione impossibile di Inzaghi: tenere Hakimi, Lukaku e Lautaro

La missione impossibile di Inzaghi: tenere Hakimi, Lukaku e Lautaro

Domani dovrebbe finalmente essere il grande giorno di Inzaghi come tecnico dell’Inter. L’ufficialità è attesa a brevissimo e Simone non vede l’ora di cominciare il suo lavoro con il gruppo nerazzurro. Con una missione impossibile in agenza: tenere Hakimi, Lukaku e Lautaro. Nonostante la situazione pericolante, il tecnico spera di poter contare su di loro almeno per il prossimo anno, anche se le inevitabili offerte che arriveranno rischiano di complicare ulteriormente l’inizio del suo progetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio