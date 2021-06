Calciomercato Inter: futuro Hakimi in nerazzurro più in bilico che mai. Non solo il Psg, un’altra squadra è pronta a fare follie per lui

Achraf Hakimi, ogni giorno che passa, sembra essere sempre più lontano dal rimanere all’Inter. L’esterno destro marocchino potrebbe diventare il primo sacrificato dei nerazzurri in vista dell’estate considerando la necessità di fare cassa per il club. Non solo il Psg su di lui, però. Anche il Chelsea è pronto a fare follie per il calciatore della ‘Beneamata’. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, è UFFICIALE | Psg sanzionato dalla FIFA, il motivo

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Hakimi: l’offerta include Emerson

Il Psg punta tantissimo su Achraf Hakimi, ma non è da solo. Come scritto da noi di Interlive, infatti, anche il Chelsea vuole puntare sul giocatore dell’Inter. I parigini sono tuttora avanti nella trattativa, dato che c’è già l’accordo fra il club e il giocatore che in caso di riuscita dell’affare guadagnerà ben 8 milioni di euro a stagione per cinque anni. I ‘Blues, comunque, potrebbero fare un tentativo concreto anche per regalare al proprio tecnico Thomas Tuchel il rinforzo perfetto per la fascia destra.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Lukaku allo scoperto | Annuncio sul suo futuro

Dopotutto, anche l’allenatore tedesco utilizza la difesa a 3. I londinesi metterebbero sul piatto 50 milioni più Emerson Palmieri, obiettivo di mercato dell’Inter, che Abramovich e colleghi valutano circa 20 milioni. A queste condizioni, comunque, si tratta di una trattativa veramente difficile da portare avanti: i nerazzurri chiedono almeno, per il cartellino di Hakimi, 80 milioni bonus inclusi.