Inter: secondo un ex calciatore della Nazionale belga Romelu Lukaku deve migliorare soltanto una cosa per diventare completo. I dettagli

Emile Mpenza, ex attaccante della Nazionale belga, ai microfoni di ‘Het Laatste Nieuws’ ha parlato di Romelu Lukaku spiegando cosa manca all’attaccante belga per essere un centravanti completo. Le sue parole:

“L’unica cosa su cui deve ancora lavorare è il suo gioco aereo: Lukaku ha tutto, tranne questo. Se fosse forte anche in aria, segnerebbe dieci gol in più a stagione. Non l’ha mai imparato. In tanti anni ha messo a frutto la sua forza e la sua capacità di corsa. Ma devi anche imparare a saltare”.