L’Inter è in attesa del rilancio del Psg o di una offerta importante del Chelsea per Achraf Hakimi. Nel frattempo è già al lavoro per il sostituto

L’Inter è già al lavoro per l’erede di Hakimi, un segnale chiaro in ottica addio del marocchino. Anche se il PSG non ha ancora rilanciato, ovvero soddisfatto le richieste dei nerazzurri che sono di 70-80 milioni volendo bonus inclusi, con la ‘speranza’ di un inserimento concreto da parte del Chelsea. Il Bayern Monaco, come vi abbiamo spiegato qui su Interlive.it, non è invece in corsa per il cartellino dell’ex Dortmund. Tornando al post Hakimi, sta scalando posizioni l’uruguagio Nandez in forza al Cagliari. Il classe ’95, sul taccuino di Ausilio fin dai tempi in cui indossava la maglia del Boca Juniors, nasce mezz’ala ma nell’ultima stagione si è ‘riciclato’ alla grande pure da tornante di destra nel 3-5-2 di Semplici. Sappiamo che piace molto a Simone Inzaghi, forse perché come caratteristiche fisiche e capacità di saltare l’uomo gli ricorda il suo ‘pupillo’ Lazzari. A proposito, con Sarri alla Lazio – e il conseguente passaggio alla difesa a quattro – l’ex Spal rischia di finire ai margini…

Calciomercato Inter, da Nainggolan a Nandez: trattativa in corso col Cagliari

La trattativa con i sardi è ben impostata, con i nerazzurri che vogliono provare a inserire nell’affare Radja Nainggolan (che Giulini vuole tenere, prendendolo a titolo definitivo, e l’Inter disfarsene a tutti i costi) o comunque dei giovani per abbassare il prezzo, comunque inferiore ai 36 milioni della clausola. Stando a ‘Calciomercato.it’ si ragiona su un prestito biennale con riscatto obbligatorio, formula che consentirebbe all’Inter di spalmare l’investimento su più esercizi non gravando sulle casse che attualmente sono vuote. L’entourage di Nandez è a Cagliari per dare una accelerata all’affare.