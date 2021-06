Calciomercato, svolta Inter: tripla firma | Tutti i dettagli

Caccia aperta ai rinnovi in casa Inter. I nerazzurri si concentrano anche sulla rosa attualmente in essere per non perdere i propri gioielli

Simone Inzaghi raccoglie l’eredità in panchina di Antonio Conte, per riprendere il percorso intrapreso due anni fa dal tecnico salentino capace di portare in dote lo scudetto di questa straordinaria stagione. La continuità dell’Inter passa però molto inevitabilmente anche dall’ossatura attualmente presente nella squadra meneghina, che ha permesso a Lukaku e soci di costruire un gruppo vincente. Al netto della nuova politica sui costi della società, il club di Zhang dovrebbe dare un’accelerata al fronte rinnovi, per blindare alcuni big presenti in organico. Per le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, da Lautaro a Brozovic: caccia ai rinnovi

In ballo presto potrebbero esserci quindi le questioni rinnovi di ben tre top player nerazzurri. Si tratta di Lautaro Martinez, spesso accostato anche alla Spagna, Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. L’obiettivo di Marotta e soci è quello di chiudere più o meno alle stesse condizioni economiche con tutti e tre i big.

Per Barella si potrebbe concludere l’affare sui 4,5-5 milioni di euro annui fino al 2025, mentre per Lautaro e Brozovic dovrebbero essere messe sul tavolo cifre pressoché identiche ma fino al giugno 2024. Il più complicato resta quello del centrocampista croato che chiede ancora uno stipendio da almeno 5,5 milioni di euro, una situazione che porta quindi la stessa Inter a non escludere definitivamente l’ipotesi di una cessione.