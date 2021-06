Cresciuto nell’Inter, ora può tornare per ricoprire il ruolo di terzo portiere. Ecco tutte le informazioni raccolte da Interlive.it

E’ l’ora dei ritorni, in casa Inter. Riso ha ufficializzato quello di Federico Dimarco, tornerà per restare ha detto l’agente del classe ’97 che prenderà il posto del partente Young. Torneranno i vari Lazaro e Dalbert, ma con le valigie pronte per ripartire, tornerà Pirola dal Monza forse per rimanere e prendersi i gradi di vice Bastoni. A proposito di ritorni, forse ci sarà quello a sorpresa di Alex Cordaz, cresciuto in nerazzurro e poi una carriera altrove marchiata tuttavia soprattutto Crotone. Dopo sei anni l’avventura in Calabria è però giunta al termine, complice la retrocessione in Serie B. Il 38enne di Vittorio Veneto è stato proposto ai dirigenti interisti, che hanno colto la palla al balzo avviando delle discussioni con il Crotone, al quale il portiere è legato da un contratto in scadenza a giugno 2022.

La società della famiglia Vrenna, in eccellenti rapporti con Marotta e soci, potrebbe liberarlo dietro un piccolissimo se non a zero visto che avrebbe comunque la possibilità di disfarsi dello stipendio. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it sono in corso tra i due club dei colloqui per trovare un punto d’accordo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Le richieste di Inzaghi con un grande ‘sogno’

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Bonolis: “Siamo come la tela di Penelope. Sul futuro ho una certezza”

INTERLIVE – Inter e Crotone parlano di Cordaz: è il sostituto di Padelli. Ma se Radu…

Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Cordaz tornerebbe all’Inter dopo sedici anni per sostituire Padelli, tornato all’Udinese, e quindi ricoprire il ruolo di terzo. Se Radu andasse via, cosa tutt’altro che impossibile, farebbe addirittura il vice Handanovic, con magari il baby Stankovic come terzo. Essendo cresciuto nel vivaio nerazzurro, il classe ’83 farebbe comodo anche in chiave liste.