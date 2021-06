Conte dice no: niente Tottenham, ora è rebus panchina

Antonio Conte dice no al Tottenham. L’allenatore ex Inter rimane ancora alla ricerca del miglior progetto per tornare subito in panchina dopo la rinuncia forzata al progetto Inter. Quando l’affondo degli Spurs sembrava concreto, è arrivato il no del tecnico che non sembra convinto del progetto tecnico. Come riporta il Mirror, la trattativa è saltata.

