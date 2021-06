Inzaghi convince Lukaku così: ”Sarai scarpa d’oro”

Come rivela il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi avrebbe convinto Romelu Lukaku a restare all’Inter così: “Ti farò vincere la Scarpa d’Oro”. Con più di 50 reti segnate in queste due prime annate in Serie A, Lukaku insegue il sogno di vincere la classifica dei cannonieri e di diventare il bomber più prolifico in Europa.

