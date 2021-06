Vice Lukaku, torna di moda Caicedo: è in scadenza tra un anno

Vice Lukaku, torna di moda Caicedo: è in scadenza tra un anno

Stando a TMW, per l’Inter torna di moda il profilo di Felipe Caicedo. Il centravanti della Lazio è in scadenza tra un anno e questo impone alla Lazio di valutare attentamente la sua posizione: il bomber può andare via con un semplice indennizzo, mentre Marotta farà di tutto per strappare condizioni economiche stravantaggiose per un giocatore classe ’88 che rappresenta una semplice alternativa per l’attacco.

