Inter: Marcello Lippi si esprime su tre giocatori nerazzurri in particolare in vista dell’Europeo 2021. Le sue parole non al miele per tutti

Marcello Lippi, storico ct della Nazionale italiana Campione del Mondo nel 2006, alla ‘Gazzetta dello Sport’ ha parlato di alcuni giocatori chiave della stagione dell’Inter quali Nicolò Barella, Romelu Lukaku e Christian Eriksen. Quest’ultimo non ha ricevuto particolari parole al miele. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, nome scartato (per ora) | Lo prende la Juve

Inter, Lippi: “Barella e Lukaku giocatori chiave. Eriksen non è un top”

“Barella? Non è una novità assoluta, dopo due stagioni nell’Inter e in Champions League, ma sarà la sorpresa del torneo. È arrivato il suo momento. Mi piace come gioca, come lotta, come corre. La nostra stella è lui”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, svolta Inter: tripla firma | Tutti i dettagli

“Lukaku? È stato il giocatore più decisivo in assoluto della Serie A e il migliore nerazzurro con Barella. Non un semplice centravanti, ma il vero punto di riferimento del gioco. Segna e fa segnare gli altri aprendo spazi, appoggiando la palla, chiamando a sé il gioco. Eriksen? Bravo, ma non all’altezza dei top. Un giorno forse lo sarà. Ma per ora i nomi sono altri”.