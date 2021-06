By

Calciomercato Inter: il futuro di Danilo D’Ambrosio potrebbe essere deciso oggi stesso. Il suo agente è in sede per discutere del rinnovo

In queste ore anche il futuro di Danilo D’Ambrosio sta venendo discusso in questo momento. E’ stato infatti visto arrivare il suo agente, Pisacane, nella sede dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto che scade il prossimo 30 giugno.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, futuro Sanchez | Tutto potrebbe cambiare, il motivo

I nerazzurri hanno già esercitato l’opzione presente nel contratto del giocatore italiano. Insieme a Pisacane, i nerazzurri valuteranno eventuali alternative. Ad ogni modo, per liberare il difensore classe 1988 servirà trattare con la ‘Beneamata’ che così non lo perderà questa estate a zero.