Annuncio social clamoroso: “Conte torna all’Inter”

Inter, secondo il giornalista Labate Antonio Conte potrebbe tornare ad allenare la squadra nerazzurra. Questa sua convinzione l’ha spiegata con un messaggio tramite il suo profilo Twitter

INTER CONTE AGGIORNAMENTO/ L’allenatore Antonio Conte ha lasciato la squadra nerazzurra dopo aver conquistato lo Scudetto, ma qualcuno è convinto che il tecnico tornerà ad allenare la squadra milanese. Il problema della pandemia, ha costretto Suning a bloccare il progetto di crescita che era iniziato con il loro approdo a Milano e questa decisione ha portato al divorzio tra l’allenatore e la società e all’arrivo di Simone Inzaghi. Il giornalista Tommaso Labate del Corriere della Sera, tramite il suo profilo Twitter ha dichiarato: “Conte tornerà all’Inter”.

A questa sua idea è giunto dopo aver letto l’intervista sulla Gazzetta dello Sport al tecnico salentino e in merito ha scritto: “La bellissima intervista a Conte di Di Caro sulla Gazzetta è come la lacrime di Bobby Solo. Leggendola, ho capito molte cose. Non so quando. Ma prima o poi all’Inter avremo un Conte bis”.