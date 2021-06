Calciomercato: l’agente Degen nella sede della società nerazzurra per offrire i suoi assistiti

Inter, in sede l’agente ed ex calciatore svizzero Philip Degen probabilmente per parlare di alcuni suoi assistiti che potrebbero interessare al club nerazzurro come il difensore Mustafi in scadenza di contratto a fine mese o il gioiellino Rapid Vienna Yusuf Demir

INTER DEGEN IN SEDE/ Proseguono le manovre di calciomercato in casa Inter, non solo in uscita o per rivedere o rinnovare i contratti già in essere, ma anche in entrata, con possibili giocatori che, in scadenza di contratto a fine giugno, vengono proposti dai loro procuratori. Nella sede della società nerazzurra in via della Liberazione a Milano, era presente oggi anche l’ex difensore svizzero Philipp Degen, adesso CEO dell’agenzia SBE Management che, tra i tanti giocatori che ha nella sua scuderia, vanta anche il giovane talento del Rapid Vienna Yusuf Demir e il difensore Mustafi che nella scorsa stagione ha militato nello Schalke04. Il calciatore, oltre ad avere il contratto in scadenza, non sarebbe comunque rimasto nella squadra tedesca, visto che nello scorso campionato è retrocessa terminando mestamente all’ultimo posto il torneo.

