Antonio Conte si è separato dall’Inter dopo due stagioni. Nella seconda e ultima il tecnico leccese è riuscito a conquistare lo Scudetto

“Tanti tifosi per strada mi dimostrano affetto, stima e gratitudine: il loro dispiacere e quel ‘grazie mister’ che mi viene continuamente rivolto, vale per me quanto uno scudetto”. A ‘La Gazzetta dello Sport’ Antonio Conte parla per la prima volta del suo addio all’Inter: “Le parole di Zhang? Posso solo dire che il mio progetto non è mai cambiato – ha risposto l’ex tecnico nerazzurro – Però non avrebbe senso parlare ora di queste cose. Non voglio entrare in alcuna polemica o questioni di mercato o altro. Rispetto il presidente Zhang, che ringrazio per avermi scelto, voglio bene all’Inter, alla squadra e ai tifosi, faccio un sincero in bocca al lupo a Simone Inzaghi che è un tecnico bravo, capace, ambizioso, e auguro a tutto il mondo nerazzurro i migliori successi”.

Inter, Conte: “Sorpreso e amareggiato dalle parole di Moratti, che però si è scusato”

A Conte non sono piaciute le dichiarazioni di Massimo Moratti (“Conte ha mostrato poco attaccamento”, ndr), ma con l’ex patron dell’Inter c’è stato subito un chiarimento: “Non nego di essere rimasto sorpreso e amareggiato nel leggere quelle parole, ma ci siamo sentiti al telefono e il presidente si è scusato per quelle frasi che non rappresentavano il suo reale pensiero. Chiunque mi conosca, non solo lui, sa quale attaccamento ho sempre avuto per i colori che ho rappresentato, a cui do la mia totale dedizione, anima e corpo. Ovunque sia stato ho costruito gruppi che hanno vinto, gettando un solco importante per il futuro“, ha concluso Conte.