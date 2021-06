L’Inter si muove per l’erede di Hakimi, per il quale si stanno sfidando Psg e Chelsea

L’Inter si muove già per il dopo Hakimi. Come raccolto da ‘Calciomercato.it’, oggi in sede si è palesato Frederic Pena, agente di Emerson Royal. A quanto pare il laterale brasiliano, che il Barcellona ha appena riscattato dal Betis, è il primo obiettivo dei nerazzurri in caso di cessione del marocchino, come noto ambito da Psg e Chelsea.

I blaugrana sono disposti a rivenderlo, ma vogliono sui 30 milioni di euro. Marotta e soci potrebbero tentare la strada del prestito con annessa opzione d’acquisto.