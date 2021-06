Young indeciso: a sorpresa può rimanere, l’esterno riflette

Come rivelano i giornalisti inglesi di Sky Sport, Ashley Young starebbe seriamente riconsiderando l’idea di rimanere in nerazzurro. Nonostante le voci su Emerson Palmieri e su Kostic, i nerazzurri hanno offerto il rinnovo a cifre ribassate che l’ex nazionale inglese sta prendendo in considerazione. In caso di ritorno in Premier, il Watford è in pole.

