Calciomercato Inter: nessuno scambio autorevole. Scopriamo il vero destino di Cuadrado, giocatore fondamentale della Juventus

Un giocatore che anche in questa stagione è risultato fondamentale per la Juventus è Juan Cuadrado. Il talento colombiano si è messo in mostra con soli due gol, entrambi segnati all’Inter, ma ha fornito ben 16 assist ai compagni nell’ultima stagione. E infatti pare vicino il suo rinnovo di contratto per la gioia di Massimiliano Allegri. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Rui Silva al Real Betis | Confermata notizia Interlive.it

Calciomercato Inter, Cuadrado rinnova: Allegri è contento (e pure Inzaghi)

Cuadrado vicino a rinnovare. Il giocatore sudamericano, che ha il contratto in scadenza nel 2022, dovrebbe prolungare fino ad un altra stagione come spiegato dal ‘Corriere dello Sport’. Questo fa capire quanto sia importante per la Juventus e per i suoi allenatori. Che sulla panchina dei bianconeri ci sia Sarri, Pirlo o Allegri poco importa: Cuadrado non si tocca.

LEGGI ANCHE>>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

Il giocatore sudamericano in passato è stato accostato anche all’Inter in un clamoroso quanto fantasioso scambio con Marcelo Brozovic. Nonostante il giocatore nerazzurro sia in scadenza e il club abbia delle difficoltà economiche evidenti, però, per il neo allenatore della ‘Beneamata’ Simone Inzaghi non è assolutamente in vendita. Allegri e il ‘rivale’ piacentino pronti alla nuova avventura ed entrambi con i propri pilastri.