L’Inter lavora sulla rosa a disposizione di Simone Inzaghi per provare a confermare il prima di quest’anno. Nel mirino il pupillo come vice Lukaku

L’arrivo di Simone Inzaghi in panchina non ha modificato alcune priorità per quanto concerne il mercato estivo dell’Inter. Al netto di tutto infatti i nerazzurri dovranno comunque andare a potenziare l’attacco con un’altra prima punta di ruolo che possa fungere da alternativa a Lukaku, alla luce della scarsa fiducia dimostrata quest’anno in Pinamonti. All’interno della rosa attuale non sono infatti presenti calciatori con caratteristiche simili al belga che possano consentirgli di tirare il fiato, motivo per cui il mercato potrebbe portare anche in dote ad Inzaghi una sua vecchia conoscenza. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Caicedo vice Lukaku: tutti gli ostacoli

Nel mirino dell’Inter è tornato anche Felipe Caicedo, dopo gli accostamenti dello scorso gennaio. Il centravanti di scorta di mille battaglia alla Lazio di Inzaghi per caratteristiche sarebbe perfetto ma spunta l’ostacolo Lotito. Non pochi i problemi lungo il cammino dell’Inter, a partire dalla differenza di valutazione che ne fanno i due club, con i biancocelesti che vorrebbero 8/10 milioni di euro, troppi per i nerazzurri in relazione all’età.

Da capire inoltre se a Sarri può piacere e senza sottovalutare uno stipendio da 2 milioni di euro netti, 4 lordi. All’Inter potrebbe chiederne 2,5 netti, decisamente non pochi vista la situazione finanziaria del club di Suning alla luce anche del ruolo da vice Lukaku che dovrebbe poi ricoprire. Ad Inzaghi piacerebbe ma gli ostacoli sono diversi.