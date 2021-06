Spunta un nuovo nome per l’attacco dell’Inter: Rafael Santos Borre

Nonostante le difficoltà, l’Inter si muove anche sul fronte entrate. Per l’attacco, ad esempio, con un nuovo obiettivo di Marotta e Ausilio ‘scoperto’ nelle scorse ore: Rafael Santos Borre. Parliamo di un bomber colombiano in forza al River Plate e soprattutto con il contratto in scadenza a fine mese. Dunque un affare a costo zero, che i nerazzurri voglion provare a cogliere pur sapendo di doversi scontrare con una folta concorrenza che comprende club esteri ma pure italiani quali Roma, Lazio e Udinese.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

Il 25enne Santos Borre è stato vice-capocannoniere della Libertadores 2020 ed è atteso a una Copa America da protagonista con la maglia della Colombia. L’Inter potrebbe prenderlo come vice Lautaro o, chissà, come erede.