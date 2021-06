La Federcalcio danese informa che Eriksen ha parlato coi suoi compagni dicendo loro di riprendere la partita contro la Finlandia.

Martin Schoots, agente di Eriksen, a ‘NOS Langs’ dopo aver parlato col papà di Eriksen: “E’ cosciente, respira e può parlare”. Danimarca-Finlandia, comunica l’Uefa, riprenderà alle 20.30

Tweet ufficiale della Danimarca: “Christian Eriksen è sveglio e sta svolgendo ulteriori esami al Rigshospitalet”. Marotta a ‘Sky Sport’: “C’è cauto ottimismo”

Eriksen in condizioni stabili, lo conferma anche l’UEFA con un tweet

Following the medical emergency involving Denmark’s player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.

The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.

