Calciomercato Inter: giornata di discussioni in casa nerazzurra come spiegato da noi di Interlive riguardo al futuro di Lucien Agoume

Settimane caldissime per l’Inter, soprattutto sul fronte Lucien Agoume. Il giovane calciatore di proprietà dei nerazzurri non è sicuro del suo futuro a causa delle difficoltà economiche del club, ma anche perché piace a tanti top team europei (Bayern Monaco su tutti). Tuttavia, come spiegato nelle ultime settimane da noi di Interlive, qualcosa si sta sbloccando.

LEGGI ANCHE>>> Guardiola ci prova | Addio Inter: la Juventus può essere decisiva

Gli agenti del francese oggi sono a parlare con la dirigenza dell’Inter per discutere del rinnovo di contratto. L’obiettivo è di prolungarlo fino al 2024 (quello attuale scade tra due settimane circa). E, soprattutto, di evitare che qualche top club si impossessi del suo cartellino a breve. Proprio per questi motivi, oggi molto probabilmente è il giorno decisivo per quanto riguarda il futuro di Agoume che, contro ogni catastrofe, verrà valutato in ritiro da Simone Inzaghi.