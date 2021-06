Nuove dichiarazioni di Alejandro Camano, agente dei giocatori dell’Inter Achraf Hakimi e Lautaro Martinez

Il procuratore di Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, Alejandro Camano, è stato intervistato dall’argentina ‘Radio Colonia – AM550’ durante il programma ‘Como te va?’. Camano è uscito allo scoperto ufficializzando di fatto l’addio ai nerazzurri di Hakimi, non dando certezze sulla permanenza del ‘Toro’: “Al momento Achraf è l’unico che andrà sicuramente via da Milano. Per quanto riguarda Lautaro, penso che l‘Inter sia in una posizione molto forte con Lautaro perché lo considera un campione e un bomber. Quello che regola il mondo sono i bilanci, se dovessero liberarsi di lui non lo farebbero per poco. Quelli che 2 anni fa erano prezzi normali, ora post Covid il prezzo dei trasferimenti è stato leggermente svalutato. Ma non c’è ancora nulla di concreto. Vedremo anche cosa vorrà Lautaro, ha 23 anni e la sua opinione è molto importante. Rinnovo? Dobbiamo lavorare sul suo futuro, ma non c’è ancora una situazione chiara. L’Inter vuole tenerlo“, ha concluso Camano che la volta scorsa, a ‘Marca’, ha dichiarato di aver rifiutato l’offerta di prolungamento per Martinez.

“El único que va a salir de Inter por ahora es Hakimi que también lo represento yo. Tenemos que trabajar en el tema de Lautaro pero todavía no hay una situación clara.” Alejandro Camaño, representante de futbolistas en #ComoTeVa pic.twitter.com/CL0DYAyS1h — ¿Cómo te va? (@Comotevaok) June 15, 2021

Calciomercato Inter, sempre Psg-Chelsea per Hakimi

Su Hakimi, invece, nessun dubbio: sarà addio all’Inter. Per il marocchino, valutato 70/80 milioni, è sfida tra Psg e Chelsea che fin qui non sono andate oltre i 60 milioni di euro. Entrambe potrebbero voler inserire delle contropartite tecniche, vedi Paredes e Marcos Alonso, ma l’Inter vuole solo soldi.