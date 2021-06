Caccia aperta ad un nuovo laterale destro per l’Inter che è legata al destino di Hakimi. Idea di maxi scambio col Real Madrid

Tra i principali protagonisti della grande annata dell’Inter c’è stato Achraf Hakimi, il cui futuro resta però incerto a causa delle tante avances provenienti dall’estero. Il marocchino infatti potrebbe rappresentare il grande sacrificio del club di Suning e continua a far gola a PSG e Chelsea. L’Inter, dal canto suo, ha già cominciato da tempo a sondare il terreno per il sostituto che potrebbe però anche incrociare la sua strada direttamente con lo stesso Hakimi. Per tutte le altre news sui nerazzurri e non solo CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Odriozola per Hakimi: cifre e maxi scambio

In Spagna ribadiscono che il laterale iberico Alvaro Odriozola è fuori dai piani del Real Madrid di Carlo Ancelotti e piace sia all’Inter che ai rivali del Milan. Nello specifico i nerazzurri di Inzaghi potrebbero aggiudicarselo come post Hakimi e lo stesso club madrileno per riprendersi il marocchino potrebbe offrirlo ai nerazzurri (la valutazione di Odriozola sarebbe sui 25 milioni) in aggiunta a una offerta cash da 40 milioni di euro.

Il Real andrebbe quindi a caccia di uno scambio con soldi per il grande ex ma l’Inter resta ferma sulla sua posizione: vuole solo 70/80 milioni di euro (anche coi bonus) per Hakimi, alla luce anche della concorrenza sul ragazzo. Una proposta di scambio difficilmente troverebbe sbocchi.