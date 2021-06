Rispunta Gaich per l’attacco: servono 11 milioni di euro

Rispunta Adolfo Gaich per il ruolo di vice Lukaku. Il bomber del Benevento non rimarrà in Campania e aspira ad una nuova avventura in Serie A. Pre convocato per le olimpiadi dalla sua Argentina, potrebbe mettersi in mostra non solo per il mercato italiano. Di proprietà del CSKA Mosca, costa 11 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore