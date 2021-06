Ranocchia: due club interessati ma lui dovrebbe accettare la proposta nerazzurra

Inter, il difensore Andrea Ranocchia nonostante le proposte di Cagliari ed Espanyol sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo che gli ha fatto il club nerazzurro. Il suo amore per questi colori sembrerebbe avere il sopravvento rispetto a proposte migliori

INTER RANOCCHIA AGGIORNAMENTO/ Il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia in questi anni in nerazzurro, nonostante non venisse troppo utilizzato, è sempre stato considerato molto importante all'interno dello spogliatoio, inoltre nello scorso campionato quando è stato mandato in campo, ha offerto sempre prestazioni positive. Il calciatore, ha il contratto in scadenza a fine giugno e la dirigenza della squadra meneghina gli ha comunque formalizzato un'offerta di rinnovo a circa 1 milione di euro per un anno, con opzione per il secondo.

Naturalmente sul calciatore ci sarebbero anche altre formazioni come il Cagliari in Italia e l’Espanyol in Spagna che sarebbero molto interessati sia al profilo dell’esperto difensore, sia soprattutto perché è un parametro zero. Nonostante questi due club potrebbero offrirgli uno stipendio leggermente superiore e soprattutto la possibilità di giocare titolare, per il momento l’amore per i colori del cielo e della notte di Ranocchia, sembrerebbero superiori ad un contratto più ricco e all’ipotesi di giocare con maggiore continuità in un altro club. Come ha spiegato Calciomercato.com