In scadenza a fine mese con il Milan, il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere all’Inter. I nerazzurri cercano una intesa con l’agente

Calhanoglu-Inter a costo zero, ora si può vista la necessità di prendere un sostituto di Eriksen (anche se l’ingaggio del danese non è che sia scomparso dai costi della società, ma forse è pronta a scattare qualche ‘assicurazione’). Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, l’agente del trequartista turco in scadenza fra nove giorni col Milan, Gordon Stipic, sono settimane (da prima della vicenda Eriksen) che parla con i dirigenti nerazzurri sponsorizzando il suo assistito. L’ultimo contatto importante, stando a quanto filtra, c’è stato venerdì scorso, si è parlato di cifre (5,5 milioni con bonus) e contratto. Un contatto evidentemente molto significativo, poiché per l’appunto si è cominciati a cercare una intesa. Probabilmente Calhanoglu le pretese dell’ex Bayer e di chi lo rappresenta debbano un po’ calare, però Marotta e soci adesso sono al lavoro per cercare una quadra.

Calciomercato Inter, stagione a due volti (Europeo incluso) per Calhanoglu

Sbarcato al Milan nell’estate 2017 per circa 23 milioni e accostato pure di recente alla Juventus, Calhanoglu è reduce da una stagione a due volti – bene la prima parte, male la seconda – e da un Europeo con la sua Turchia (0 punti nel girone) ben al di sotto delle aspettative.