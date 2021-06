Calciomercato Inter: i nerazzurri ad un passo dal giocatore del Milan Hakan Calhanoglu dopo quanto successo ad Eriksen. Milanisti furiosi

Dopo quanto accaduto a Christian Eriksen, che ha rischiato di perdere la vita durante Danimarca-Finlandia, l’Inter ha deciso di tutelarsi il più in fretta possibile. E’ ormai ad un passo infatti Hakan Calhanoglu che arriverà a zero dal Milan dopo quattro stagioni in rossonero. Tanti tifosi del ‘Diavolo’, però, non l’hanno presa benissimo dopo il pesante addio, sempre a parametro zero, di Gianluigi Donnarumma: soprattutto su Twitter in molti si sono scatenati. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Calhanoglu vicino: tanta rabbia per i milanisti

Si buon per lui, e noi??? Il prossimo anno siamo, dopo 8 lunghi anni, in CHAMPIONS LEAGUE. Ripeto: in CHAMPIONS LEAGUE! E abbiamo perso due giocatori chiave della nostra squadra, complimenti! Tanto si è capito che anche Kessie fará la stessa fine — Francesco (@francescodm95) June 21, 2021

Chi sostiene elliott e’ complice! Andrà via pure kessie a zero ovviamente — Skiena Dritta (@diavolesquee) June 21, 2021

due titolari di cui 1 un FENOMENO…. ma noi schiena dritta … chissa perche le altre non lo fanno…. — pino79 (@giusepp92653780) June 21, 2021

Atteggiamento senza dubbio virtuoso…ma senza i soldi i giocatori non rimangono. Potrebbe essere difficile creare continuità. — Fra Lannister (@frankyskin) June 21, 2021

sono giusto un po’ arrabbiato, ok non pagare i bidoni più del dovuto ma di sto passo con chi andiamo in campo? krunic trequartista titolare? — Val Enix (@Val_Enix) June 21, 2021