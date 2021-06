Agente Riso in sede Inter | Da Sensi a Dimarco, ecco le sue parole

Inter, l’agente di diversi giocatori nerazzurri tra cui Stefano Sensi, Beppe Riso, era in sede oggi a Milano per parlare con la società del futuro dei suoi assistiti e anche per offrire un nuovo calciatore della sua scuderia che per il momento non ha voluto comunicare ai media

Mentre a Milano, sponda nerazzurra, i riflettori sembrano puntati solo sul nuovo acquisto ‘scippato’ al Milan Hakan Chalanoglu, in sede si stanno svolgendo altre operazioni non meno importanti. In via della Liberazioni a Milano oggi era presente anche Beppe Riso, l’agente che cura gli interessi di diversi calciatori della squadra meneghina, dal portiere Ionut Radu che sembra in procinto di essere venduto in Spagna, al laterale tornato dall’Hellas Verona Federico Dimarco, fino ai centrocampisti Stefano Sensi e Roberto Gagliardini. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Intervistato al termine dell’incontro con i dirigenti dell’Inter, ha voluto dare la sua opinione sul futuro dei suoi assistiti. Queste le sue parole, riprese dall’inviato di Calciomercato.it: “Abbiamo parlato di un nome nuovo. Dimarco rimane, come pure Sensi. Restano tutti i miei assistiti. Sensi sta bene, è contento per Pessina: hanno un bellissimo rapporto”.