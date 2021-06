Calciomercato Inter: nessuno è incedibile per i nerazzurri che puntano a lasciare andare anche il giovanissimo Esposito. Tutti i dettagli

A causa delle difficoltà economiche, per l’Inter nessun giocatore è incedibile. Nemmeno Achraf Hakimi, vicinissimo ad approdare al Psg, e Lautaro Martinez, che piace molto in Spagna e ha già ricevuto un’offerta dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Tra i possibili partenti a titolo definitivo c’è anche Sebastiano Esposito che potrebbe essere la contropartita perfetta per arrivare a Giacomo Raspadori. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, erede Hakimi | Soldi e scambio con la regia di Raiola

Calciomercato Inter, addio Esposito: è la chiave per arrivare a Raspadori

Sebastiano Esposito può lasciare l’inter a titolo definitivo per approdare al Sassuolo. Sarebbe la contropartita perfetta per portare a Milano Giacomo Raspadori. Aperta anche la possibilità di tenere quest’ultimo in Emilia un altro anno, come rivelato da noi di Interlive. Il giocatore in questa stagione con i neroverdi ha sorpreso ed è il jolly del ct Roberto Mancini agli Europei. Può essere il sostituto di Lautaro Martinez, il quale non è scontato che rimanga in nerazzurro, ma anche un rinforzo in più per la squadra allenata da Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE>>> Addio Inter | Triplo assalto da 110 milioni

Esposito, comunque, è valutato da Marotta e colleghi 10 milioni di euro. Può giocare come punta centrale, ma anche da ala destra e sinistra. Dopo due prestiti alla Spal e al Venezia in Serie B, il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Serie A dove ha segnato un gol su rigore in un Inter-Genoa stravinto dalla ‘Beneamata’.