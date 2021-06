Calciomercato Inter: Manuel Lazzari piace tanto ai nerazurri ma occorre fare chiarezza sul suo futuro che rimane decisamente enigmatico

Uno dei giocatori che piacciono di più all’Inter, soprattutto da quando c’è Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri, è Manuel Lazzari. L’esterno destro italiano ha fatto molto bene alla Lazio sotto la gestione del tecnico piacentino e proprio per questo, considerando l’ormai imminente cessione di Achraf Hakimi al Psg, la ‘Beneamata’ sarebbe tentata di regalare ad Inzaghi il secondo rinforzo estivo dopo quello a sorpresa di Calhanoglu: tuttavia, la trattativa è ben lontana dall’avviarsi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Eriksen, spunta un dettaglio che può appoggiare l’Inter | Di cosa si tratta



Calciomercato Inter, Sarri pensa a Brandt: ma Lazzari può rimanere, nessun offerta dai nerazzurri

Questa mattina, ‘Il Messaggero’ aveva lanciato la notizia di un imminente approdo di Manuel Lazzari all’Inter per ben 26 milioni di euro con i biancocelesti che così si sarebbero fiondati su una richiesta esplicita del neo tecnico Maurizio Sarri, Julian Brandt. ‘Calciomercato.it’, però, smentisce il tutto. Non c’è infatti nessun accordo fra i nerazzurri e il club romano per quanto riguarda il laterale destro.

LEGGI ANCHE>>> Perché Hakan Calhanoglu è l’acquisto ideale per l’Inter di Simone Inzaghi

E’ un giocatore certamente stimato da Inzaghi e dalla ‘Beneamata’, ma non molto di più al momento. Il club milanese attualmente non può spendere una cifra del genere a causa delle difficoltà economiche di Suning. Non vanno dimenticati poi i difficili rapporti con il presidente laziale Claudio Lotito, a cui non è andato giù l’addio di Simone Inzaghi: le vie del mercato sono infinite, ma attualmente la situazione è questa.