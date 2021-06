Tra le priorità dell’Inter per il futuro c’è sempre quella di un nuovo portiere. Ritorno di fiamma per Audero e idea di scambio

La nuova Inter di Inzaghi inizia a prendere forma. Al netto della politica societaria riguardante il ridimensionamento dei costi, tra le priorità di Marotta e soci resta l’acquisto di un nuovo portiere che nel prossimo futuro possa andare a raccogliere l’eredità di un Handanovic non più giovanissimo. La carta d’identità inizia a pesare sulle prestazioni dello sloveno, per la cui successione sono stati passati al vaglio diversi profili soprattutto in Italia. Nello specifico voci da Genova spifferano anche di un ritorno di fiamma per Emil Audero. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Audero: caccia al portiere low cost

L’Inter in cerca di un sostituto di Handanovic, anche se per il futuro tiene in forte considerazione Filip Stankovic, figlio di Dejan, ex campione nerazzurro. Si cerca dunque un portiere non troppo costoso alla luce anche della situazione economica attuale che non permette grossi margini di manovra. Per ciò che riguarda Audero, la Samp valuta l’ex Juve sui 20 milioni di euro.

Per arrivare al portiere italiano l’Inter potrebbe provare uno scambio alla pari: nello specifico occhio a Pinamonti, nonostante ci sia l’ostacolo ingaggio da 2 milioni di euro. Non vanno però sottovalutati eventuali giovani di prospettiva allettanti come Agoume. Se Giampaolo dovesse tornare alla Samp, larichiesta potrebbe essere Sensi ma il ragazzo difficilmente accetterebbe il trasloco a Genova.