Muscoli per Inzaghi: interessamento per Bakayoko

Come riporta ‘Tuttomercatoweb’, in casa Inter si segue con attenzione la vicenda Tiemoué Bakayoko, di proprietà del Chelsea ed ex Napoli e Milan. Il giocatore è stato accostato come nuova e potenziale contropartita tecnica nell’affare Hakimi. Seppur possa essere un giocatore utile come contropartita, in casa Inter non sembrano particolarmente convinti di poter portare avanti questo discorso.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore