Inter: Lele Adani parla degli interisti Nicolò Barella e Romelu Lukaku, poi si esprime sull’importanza di De Bruyne nel Belgio. I dettagli

Lele Adani, alla ‘Bobo TV’ su Twitch, ha detto la sua sulla vittoria dell’Italia sull’Austria, spiegando che ai quarti di finale sarà un’altra storia. Poi un’opinione sulla prestazione di Barella e sul talento di Romelu Lukaku:

“Italia? È stata una vittoria anche con ‘le palle’, Barella era stanco ieri. Ora con Belgio o Portogallo, chiaramente, sarà diverso. Lukaku? Secondo me lui sa che Benzema o Lewandowski sono superiori, poi dal suo punto di vista non è sbagliato raccontarsi come un attaccante devastante. Nessuno nega il suo contributo all’Inter e al Belgio, però il giocatore imprescindibile per il Belgio è De Bruyne. E’ perfetto e facilita anche il compito di Lukaku”.