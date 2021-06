Non solo Hana Calhanoglu: l’Inter potrebbe imbastire un secondo sgarro al Milan ma in vista della prossima stagione. La situazione

L’Inter ha tirato una pesante spallata al Milan nei giorni scorsi con l’arrivo a parametro zero di Hakan Calhanoglu, trequartista turco ormai ex rossonero liberatosi per fine contratto dalla squadra di Pioli. Un vero e proprio sgarbo quello recapitato all’altro club meneghino, che per giunta potrebbe non essere l’ultimo da parte della società di Zhang. L’Inter infatti resta vigile sulle migliori occasioni di mercato, con particolare attenzione ad alcuni situazioni contrattuali. Tra queste, come conferma stamane ‘Tuttosport’, anche quella di Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Milan reduce da una grande annata a livello personale. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, non solo Calhanoglu: nel mirino Kessie per la prossima stagione

Non solo Calhanoglu quindi, con l’Inter potrebbe fare un altro sgarbo al Milan seppur fra un anno. Nello specifico si tratta proprio di Franck Kessie, per il quale resta la distanza con il club rossonero sul fronte rinnovo.

Il centrocampista ivoriano vuole 6 milioni di euro a stagione per prolungare l’accordo, mentre il Milan arriva a 4,5 con qualche bonus. L’Inter dal canto suo stima molto Kessie, nello specifico nella figura di Piero Ausilio, per cui non va escluso che la società di Suning possa entrare in corsa fra qualche mese bloccando l’ex atalantino con un ingaggio sui 5,5 milioni di euro più bonus per arrivare ai fatidici 6 richiesti dal ragazzo.