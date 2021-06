Ennesime conferme circa la volontà dell’Inter di prendere Raspadori. Affare possibile già in questa sessione di calciomercato qualora andasse via pure Lautaro

Corsia preferenziale per Raspadori, l’Inter può sfruttarla già in questa sessione di calciomercato. Conditio sine qua non la cessione di Lautaro, dopo quella ormai definita di Hakimi al Paris Saint-Germain. Per l’argentino sono sempre valide le piste spagnole, quelle che conducono al Real ma soprattutto all’Atletico Madrid, e quella inglese rappresentata dal Manchester City. L’attaccante ex Racing, che ha rifiutato l’offerta di rinnovo, ha una valutazione tra i 70 e i 90 milioni.

Tornando al classe 2000 del Sassuolo, ora a Euro2020 con l’Italia di Mancini, secondo ‘Tuttosport’ Marotta e soci hanno già in mente l’offerta: 20 milioni di euro più bonus.