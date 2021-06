Calciomercato Inter: Alonso è da un anni un giocatore che piace tantissimo ai nerazzurri con o senza Conte. Ma il suo arrivo è complicato

Marcos Alonso è un giocatore che, per caratteristiche tecniche, ogni squadra vorrebbe avere come rinforzo. Tra queste c’è anche l’Inter. Nonostante l’addio di Antonio Conte e il conseguente approdo di Simone Inzaghi sulla panchina dei nerazzurri, lo spagnolo è rimasto comunque un obiettivo di mercato. Difficile che arrivi a Milano, considerando anche la volontà dell’allenatore Tuchel. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Alonso rimane al Chelsea per tre motivi

Marcos Alonso rimane al Chelsea. Difficile un suo addio per tre motivi. Il primo riguarda il costo del cartellino. Il Chelsea, infatti, non chiede meno di 20 milioni di euro per lasciarlo andare. In secondo luogo, l’ingaggio. In ‘Blues’, con cui è legato fino al 2023, prende ben 6 milioni. Troppi per l’Inter che sta cercando di ridurre il monte stipendi della propria rosa su richiesta del Presidente Steven Zhang.

Infine, la volontà dell’allenatore del club londinese, Thomas Tuchel, di tenerlo. Il tecnico lo ritiene un giocatore molto importante e quindi Alonso potrebbe rimanere ancora a lungo un giocatore del Chelsea. Ricapitolando; tre motivi, tutti determinanti per il futuro dell’esterno sinistro spagnolo che molto difficilmente sarà un giocatore della ‘Beneamata’: così con Conte, così in ogni caso.