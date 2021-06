Camano: “Hakimi è triste di andare via, Lautaro felice di rimanere”

L’agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è stato in sede e ha risposto alle domande dei giornalisti

L’agente di Achraf Hakimi e Lautaro Martinez, Alejandro Camano, è stato in sede all’Inter per un incontro veloce con la dirigenza nerazzurra. Al centro della riunione, il futuro sia di Achraf Hakimi, quasi sicuramente al Psg e di Lautaro Martinez, che per il momento è impegnato con la sua Nazionale in Copa America. All’uscita è stato subito raggiunto dai giornalisti, tra i quali anche l’inviato di Calciomercato.it, che gli ha chiesto se nell’incontro hanno parlato di Hakimi e Lautaro e lui ha risposto: “Abbiamo parlato di tante cose”. Gli hanno domandato, se Hakimi è da considerare un nuovo giocatore del Psg e lui ha dichiarato: “No, io credo che ancora adesso non si possa dire, stiamo parlando di tutto“.

Gli hanno chiesto se i tifosi nerazzurri possono tranquillizzarsi sulla permanenza di Lautaro in nerazzurro e lui ha spiegato: “Certo che sì, Lautaro è un giocatore dell’Inter, ha due anni di contratto ed è felice in nerazzurro. Gli hanno domandato se Hakimi è dispiaciuto di andare via e lui ha confermato: “Chi lascia l’Inter è sempre triste”.