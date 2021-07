L’Inter è alle prese anche con il mercato in uscita. Dalbert di ritorno dal prestito è sulla lista dei partenti dei nerazzurri: il CSKA fa sul serio

Tra le priorità di casa Inter c’è anche il mercato in uscita con i nerazzurri chiamati a piazzare i calciatori cosiddetti ‘in esubero’ che libererebbero peraltro cifre importanti anche dal monte ingaggi. In questo senso la politica di ridimensionamento costi del club di Suning si basa anche sul divorzio da alcuni calciatori importanti di rientro dai prestiti in giro per l’Italia e per l’Europa. Tra questi oltre ai vari Joao Mario e Nainggolan andrà piazzato anche il laterale brasiliano Dalbert.

Calciomercato Inter, Dalbert in uscita: la richiesta economica dei nerazzurri

Dalbert non ha vissuto una grande annata in prestito al Rennes, con il club francese che non ha fatto nulla per trattenerlo in Ligue 1. L’Inter è quindi chiamata a trovare una nuova sistemazione all’ex Fiorentina che piace molto in Russia.

In questo senso secondo quanto sottolineato da ‘Euro-Futbol.Ru’ nonostante l’addio del tecnico Ivica Olic, non è da escludere un arrivo di Dalbert a Mosca che piaceva molto proprio al croato, suo estimatore. Per l’addio l’Inter chiede una cifra tra i 6/7 milioni di euro che spera di incassare dalla sua cessione dopo l’avventura francese. Sullo sfondo anche club spagnolo mentre arrivano conferme sul CSKA Mosca.