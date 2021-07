Calciomercato Inter: Joao Mario, il suo futuro è ancora in bilico. La sua prossima destinazione non sarà però in Portogallo, i dettagli

Joao Mario, il suo futuro è ancora difficile da delineare. Dopo l’ottima stagione allo Sporting Lisbona, infatti, lo stesso club lusitano sembra aver deciso di lasciarlo andare. Nemmeno il Benfica, storico rivale dello Sporting, pare intenzionato a provarci. E così il suo futuro rimane in bilico: su di lui 3 club. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Joao Mario: a Villareal e Nizza si aggiunge lo Spartak Mosca

Secondo quanto riportato da ‘Record’, Joao Mario non rimarrà affatto in Portogallo. Né allo Sporting Lisbona e tantomeno ai rivali storici del Benfica. I suoi agenti stanno lavorando ad altre soluzioni importanti.

In tal senso, hanno manifestato grande interesse per il centrocampista tre club: Nizza, Villareal e Spartak Mosca. Ad ogni modo, l’Inter chiede almeno 7,5 milioni di euro per il giocatore, cifra che lo Sporting Lisbona non ha accettato di spendere per Joao Mario che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022.