Sala: “Sulla questione stadio partiti e cittadini la vedono a modo loro”

Inter, il sindaco uscente Beppe Sala si ricandida alle prossime elezione e durante la conferenza di presentazione ha parlato nuovamente della situazione dello stadio

Tra settembre e ottobre 2021 si dovrebbero svolgere le elezioni per i nuovi sindaci di diverse città capoluogo italiane, tra cui anche Milano. Durante la conferenza di presentazione il numero 1 della città capoluogo lombarda Beppe Sala, che si appresta a cercare la conferma nelle prossime elezioni, ha parlato anche dello stadio. Queste le sue dichiarazioni in merito alla situazione: “Io posso solamente dire che, se le squadre portano un progetto concreto, non posso non ascoltarle, però mi pare che fino ad oggi ho cercato di difendere gli interessi della collettività”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Gli hanno fatto notare che ci sono stati parecchi problemi in merito ai vari progetti, che sono stati spesso rifatti per rispondere a determinate problematiche e richieste e lui ha confermato: “Non è una novità: la sensibilità non solo è diversa tra i partiti ma anche tra i cittadini. Ognuno la vede a modo suo”.