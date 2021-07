Anche Lautaro Martinez resta sulla lista dei big da blindare con un rinnovo. L’Inter può alzare l’offerta: le cifre

Lautaro Martinez (Getty Images)L’annata stellare di Lautaro Martinez culmina con l’avventura in Copa America al fianco di Leo Messi. In stagione il ‘Toro’ è stato co-protagonista della grande cavalcata dell’Inter verso lo scudetto vinto con il condottiero Antonio Conte in panchina, ed al fianco del bomber Lukaku. Una spalla perfetta per il belga che ha mostrato una crescita esponenziale, che potrebbe anche tradursi in un nuovo maxi contrato. L’exploit ha inevitabilmente attirato anche le mire dei top club europei, sempre vigili su Lautaro che non ha ancora rinnovato l’accordo con l’Inter. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, non solo Brozovic: rinnovo anche per Lautaro

Non solo Brozovic, quindi, l’Inter vuole chiudere anche il rinnovo di Lautaro Martinez, onde evitare problemi. Se infatti dovesse slittare di un anno, a giugno prossimo gli rimarrebbero solo 12 mesi, motivo per cui potrebbe alzare la proposta fino a 6 milioni di euro compresi bonus.

Una vera e propria maxi proposta per Martinez che da 12 milioni lordi annui fino al 2024, per un totale di 36 milioni.