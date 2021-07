Inzaghi: prima amichevole contro una squadra svizzera il 17 luglio

Inter, primo test importante per la squadra di Simon Inzaghi contro il Lugano il 17 luglio 2021 prima della tournée negli Usa per la Florida Cup

Tra pochi giorni, inizierà la nuova stagione dell’Inter targata Simone Inzaghi. In attesa che rientrino i calciatori impegnati nelle competizioni mondiali, Europeo e Copa America 2021, il nuovo allenatore inizierà con i giocatori disponibili. In vista della preparazione si cominciano anche ad organizzare le prime amichevoli, oltre a quelle già programmate per la fine di luglio negli Usa. Ma prima della tournée all’estero in una manifestazione denominata Florida Cup a cui parteciperanno oltre all’Arsenal e all’Inter che si sfideranno il 25 luglio, anche Everton e il club colombiano Milionarios, i nerazzurri affronteranno allo stadio Cornaredo di Lugano la formazione di casa il 17 luglio alle ore 20.30.

Partita che sarà un primo test di verifica per la squadra dell’ex tecnico della Lazio, ma che per la formazione svizzera sarà molto più importante visto che la settimana successiva inizierà la Super League elvetica, l’equivalente della nostra serie A. Come ha confermato il quotidiano ticinese ‘La Regione’.